İbrahim Yumaklı: Şehirlerde bugünün teknolojisiyle çok ciddi üretim yapılabilir

İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da TARPOL tarafından düzenlenen Türkiye yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli'ne katıldı.

Panel, Tarım ve Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) tarafından Ulucanlar Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Burada konuşan İbrahim Yumaklı, "Zeytinde dünya markası çıkartmanız gerekir. Bu kadar kaliteli, bu kadar iyi üretim, inanılmaz bir tecrübe. Bununla ilgili her kademede çalışan, dinlenen işte akademisyeninden bakanlık mensubuna kadar araştırma enstitüleri, özel sektör bu şeylerin hiçbirisi gündem olmuyor. Ya da değer görmüyor" ifadesinde bulundu.

"BİR GENÇ DELİKANLI DEDİ Kİ BEN DİKEY TARIM YAPIYORUM"

Günümüz teknolojisinde, şehirlerde ve bulunan bütün ortamlarda tarımsal üretim yapılabileceğini ifade eden Bakan Yumaklı, şöyle dedi:

Hatırlarsanız bakanlık olarak 2022 yılında kent tarımı kavramını sıkça gündemde tuttuk. O kent tarımı kavramı nispeten bu idi. Şehirlerde bulunduğunuz her yerde aslında bugünün teknolojisiyle çok da ciddi üretim yapabilirsiniz.



Hatta onun bir örneği vardı. Bir özel şirketle birlikte Kağıthane’de bir otoparkın eksi sekizinci katında işte neredeyse yüzde 90'ın üzerinde su tasarruflu belki diğer maliyetler vardı. Onların da teknolojiye giderilmesi mümkündü. Geçenlerde çok memnun olduğum bir şey duydum. Daha doğrusu bir genç delikanlı dedi ki ben buna benzer bir mekanda dikey tarım yapıyorum. Ve bulunduğu bölgenin çok büyük oranda işte yeşil sebze belli başlı ürünlerini karşılayabileceğini bunu planladığını söyledi. Ben de ilk fırsatta kendisini ziyaret edeceğim. Demek ki örneklik gerekiyor.

KENTLEŞMENİN YÜZDE 68'E ÇIKACAĞININ ALTINI ÇİZDİ

Kentleşmenin yüzde 68’e çıkacağının ve ihtiyaçların da bu oranda artacağına dikkati çeken Yumaklı, "Kentleşme oranından bahsettiniz yüzde 68, hakikatten Birleşmiş Milletlerin bu öngörüsü çok ciddi, şapkamızı önümüze alıp bir daha bir daha düşünmemizi gerektiriyor. Her 100 kişiden 68’inin şehirlerde yaşadığı çok korkunçta bir ortam açıkçası. 2050 yılında bugüne göre yüzde 60’la 70 arasında daha fazla gıdaya sahip olacağız. Yani nüfusun yüzde 68’i şehirlerde yaşayacak. İlk söylediğime gelirsek tüketici olacak ve yüzde 60-70 ihtiyaç fazla olacak" şeklinde konuştu.

Programın ardından Bakan Yumaklı’ya plaket takdim edildi.