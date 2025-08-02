İbrahim Yumaklı: Su stresi çeken ülkeler kategorisindeyiz

Bir dizi program ve açılış törenine katılmak üzere Adıyaman'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çetintepe Barajı'nı incelemesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Bakan Yumaklı burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer aldığını aktardı.

"TÜRKİYE OLARAK SU STRESİ ÇEKEN ÜLKELER ARASINDAYIZ"

Türkiye'nin su stresi çeken ülkeler arasında olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Su Hayattır' sözünde ilham alarak, ülkemize su ve sulama eserleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün de ülkemiz ve özellikle Adıyaman'ımız için son derece önemli bir projenin, Çetintepe Barajı'nın Su Tutma aşaması vesilesiyle bir aradayız. Bu eserimizin Adıyaman'ımıza ve sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Türkiye Akdeniz Havzası'nda olması nedeniyle iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye olarak su stresi çeken ülkeler kategorisindeyiz. Bu durum, su ve sulama yatırım politikalarının proaktif olarak ele alınarak suyun verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bakanlığımızın bünyesinde yer alan DSİ Genel Müdürlüğümüz, kurulduğu günden bu yana dünyada ses getiren birçok eseri ülkemize kazandırdı. Bu minvalde DSİ, faaliyette bulunduğu süreç içerisinde rakamlarla 5,4 trilyon liralık yatırım ile 18 bin 168 eseri halkımızın hizmetine sundu." ifadelerini kullandı.

"DSİ, HİZMETE ALDIĞI ESERLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 60'INI SON 23 YILDA GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Bakan Yumaklı, "Altını özellikle çizerek ifade etmek istediğim bir husus var: Cumhuriyetimizle yaşıt olan DSİ, hizmete aldığı eserlerin yaklaşık yüzde 60'ını son 23 yılda gerçekleştirmiştir. Bu çalışma ve eserlerden birkaç istatistik ve örnek paylaşmak istiyorum. 2002 yılına kadar 504 depolama tesisi varken, 23 yılda bin 298 depolama tesisi inşa ettik. Böylece depolama kapasitemizi 133 milyar metreküpten yüzde 38 artışla 183,4 milyar metreküpe çıkardık. 2028 yılına kadar ise bu kapasiteyi 9,5 milyar metreküp daha artırmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizin uzun vadeli su problemini çözdük. Tarımsal sulamaya açtığımız alanlarla üretimi ve verimi arttırdık.

Taşkın koruma tesisleri ile vatandaşlarımızın can ve mal kaybını koruyoruz. Ülkemizin kuraklıktan en az seviyede etkilenmesini sağlıyoruz. Ayrıca, Ilısu Barajı ve HES, Yusufeli Barajı ve HES gibi devasa projelerin, su kaynakları yönetimindeki vizyoner yaklaşımımızın en somut örnekleri olduğunu özellikle vurgulamak isterim. İşte son 23 yılda bu vizyoner yaklaşımla toplam 3,4 trilyon liralık yatırımla 11 bine yakın eser kazandırdık. Birbirinden değerli binlerce su ve sulama yatırımı gerçekleştirirken, Adıyaman da bu yatırımlardan nasibini aldı. Son 23 yılda şehrimize 41 milyar lira tutarında yatırımyaparak, 95 su ve sulama tesisi kazandırdık. Bu yatırımlar sayesinde; Depolama kapasitesi 473 milyon metreküp artırıldı.

"ADIYAMANLI ÇİFTÇİLERİMİZE 1,8 MİLYAR LİARALIK ZİRAİ GELİR SAĞLADIK"

İçmesuyu kapasitesi 175,9 milyon metreküpe yükseltildi. 180 bin dekar arazi daha sulamaya açıldı. Adıyamanlı çiftçimiz bitkisel üretimini, sulama yatırımlarıyla beraber yüzde 18 artırdı. Bu artışla birlikte Adıyaman, ülkemizde tütün ve badem üretiminde 1., Antep fıstığında 3., Trabzon hurması, dut ve nohut üretiminde de 4. sıraya yükselmiştir. Yem bitkileri üretiminin artması ile de büyükbaş hayvan varlığı yüzde 34, süt üretimi de yüzde 145 oranında arttı. Böylece bu yatırımlar sayesinde Adıyamanlı çiftçilerimize 1,8 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık.

Bunun yanı sıra Adıyamanlıların gündeminde ve takibinde olan bazı su ve sulama yatırımlarımızdan da bahsedecek olursak: 6 Şubat 2023 depreminden sonra Koçali Barajı'nda gerekli olan proje revizyonları yapıldı. Proje aynı yerinde ve aynı baraj tipinde yapılmaya devam edecek. Yüklenici firmaya çalışmalara başlaması talimatı verildi. 2028 yılında barajın tamamlanmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"ÇETİNTEPE BARAJI İLE 3 İLDE TOPLAMDA 600 BİN DEKAR ALAN SULANACAK"

Bakan Yumaklı, "Göksu Araban Projesi kapsamında bugün su tuttuğumuz Çetintepe Barajı ile 3 ilde toplamda 600 bin dekar alan sulanacak. Öncelikli olarak Adıyaman'da yer alan 220 bin dekarlık alanın sulanması için gerekli çalışmalar başlatılacak. Adıyaman'ın 2071 yılına kadar içme suyu problemini çözecek olan Atatürk Barajı'ndan Adıyaman'a İçmesuyu Temini İşinin Proje yapım ihalesini 18 Ağustos'ta yapıyoruz. 5 bin 860 dekar sulama faydası bulunan Bebek 1 pompaj sulamasını yıl sonunda tamamlıyoruz.

Aynı zamanda bu projenin ikinci aşaması olan ve 53 bin 750 dekar sahayı sulayacak Bebek 2 Projesi'nin pompa istasyonunu da bu iş kapsamında tamamlıyoruz. Toplam proje tutarı 8,5 milyar TL olan Gömükan Projesi kapsamındaki Gömükan Barajı ve 73 bin dekarlık Gömükan sulamasını 2026 yılı sonunda hizmete alıyoruz. 13 bin dekar sulama sahasına sahip Çelikhan (Çat) Barajı Sulamasını 2026 yılı sulama sezonunda hizmete alıyoruz. Taşkın koruma tesisleriyle birlikte 69 yerleşim yerini ve 5 bin 340 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 850 bin dekar alanda da toplulaştırma çalışması yaparak, çiftçimizin parçalı arazisini, tek parça haline getirdik.

"BU BARAJA 460 MİLYON METREKÜP SU DEPOLAYACAĞIZ"

Dolayısıyla, masraflarda tarımsal girdi kullanımını azaltarak, maliyetleri düşürdük. Bugün de Adıyaman'a bir eser daha kazandırmanın heyecanın yaşıyoruz. 61 milyar liralık Göksu Araban Projesi'nin ilk etabı olan 6 milyar lira maliyetli Çetintepe Barajı'nda su tutma aşamasını sizlerle gerçekleştiriyoruz. Bu barajda 460 milyon metreküp su depolayacağız. Ayrıca, Çetintepe Barajı Cansuyu HES Projesi ile yıllık 24 milyon kWh enerji üretimide sağlanabilecektir.

Baraj, başlangıçta sulama amacıyla planlanmış olsa da eklenen enerji ve içme suyu fonksiyonlarıyla artık; sulama, içme suyu + enerji maksatlarına da hizmet edecek. Çetintepe Barajı'nın en önemli özelliği, tamamen cazibeli sulama imkanı sunmasıdır. Bu proje kapsamında, herhangi bir enerji tüketimi olmayacağını özellikle vurgulamak isterim. Bu proje, bölgenin tarımsal kalkınma potansiyelini zirveye taşıyacak, suya erişimi garanti altına alacak ve enerji ihtiyacımızın karşılanmasına destek olacaktır." diye konuştu.