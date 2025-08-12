İbrahim Yumaklı, tamamen kontrol altına alınan yangınları açıkladı

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yangın haberleri gelmeye devam ederken, ekipler canla başla yangınları söndürmek için çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sevindiren haberi geçtiğimiz dakikalarda paylaştı.

TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR

Bakan Yumaklı, Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun’daki yangınların tamamen kontrol alına alındığını bildirdi.

Ayrıca, soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

"YEŞİL VATANIMIZI ALEVLERE KARŞI SAVUNMAYI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Yeşil Vatanımızı alevlere karşı savunmayı aralıksız sürdürüyoruz.



Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

ÇANAKKALE'DE YANGIN PANİĞİ

Çanakkale Merkeze bağlı Kepez beldesi ile Ayvacık ilçesinde yangınlara müdahale aralıksız sürüyor.

Kepez'de başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkilerine sıçramıştı. Üç köy boşaltılırken, risk altındaki 2 bin 90 vatandaş tahliye edilmişti.

Havanın kararmasına rağmen ekiplerin alevlerle mücadelesi gece boyunca devam etmişti.

Beldedeki Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

İZMİR KARABURUN'DA YANGINA MÜDAHALE

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edilmişti.