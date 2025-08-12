İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Hem socak havalar hem de insan kaynaklı çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale de sürüyor.

Ekipler canla başla yangınları söndürmek için çalışırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da son durumu paylaştı.

Devam eden ve tamamen kontrol altına alınan bölgeleri paylaşan Yumaklı, şöyle dedi:

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR

Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yapılan yoğun müdahaleler sonrasında;



Çanakkale / Ezine



Edirne / Enez



Hatay / Yayladağı



Manisa / Şehzadeler



TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.



Bolu / Mudurnu



Kahramanmaraş / Göksun



Çanakkale / Ayvacık



İzmir / Dikili



BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmaları sürüyor.

DEVAM EDEN YANGINLAR