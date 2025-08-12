Abone ol: Google News

İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı

İbrahim Yumaklı, X hesabı üzerinden tamamen kontrol altına alınan ve devam eden yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 09:12
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Hem socak havalar hem de insan kaynaklı çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale de sürüyor. 

Ekipler canla başla yangınları söndürmek için çalışırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da son durumu paylaştı. 

Devam eden ve tamamen kontrol altına alınan bölgeleri paylaşan Yumaklı, şöyle dedi: 

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR

Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yapılan yoğun müdahaleler sonrasında;

Çanakkale / Ezine

Edirne / Enez

Hatay / Yayladağı

Manisa / Şehzadeler

TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Bolu / Mudurnu

Kahramanmaraş / Göksun

Çanakkale / Ayvacık

İzmir / Dikili

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

DEVAM EDEN YANGINLAR

Devam eden yangınlardan; Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale / Merkez’de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz.

Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek.

