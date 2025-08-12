İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Hem socak havalar hem de insan kaynaklı çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale de sürüyor.
Ekipler canla başla yangınları söndürmek için çalışırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da son durumu paylaştı.
Devam eden ve tamamen kontrol altına alınan bölgeleri paylaşan Yumaklı, şöyle dedi:
KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR
Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yapılan yoğun müdahaleler sonrasında;
Çanakkale / Ezine
Edirne / Enez
Hatay / Yayladağı
Manisa / Şehzadeler
TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.
Bolu / Mudurnu
Kahramanmaraş / Göksun
Çanakkale / Ayvacık
İzmir / Dikili
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
DEVAM EDEN YANGINLAR
Devam eden yangınlardan; Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale / Merkez’de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz.
Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek.