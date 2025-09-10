İbrahim Yumaklı: Tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inci sıradayız

Bolu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kentteki temaslarına Valilik ziyareti ile başladı.

Burada Vali Abdulaziz Aydın ve protokol üyelerince karşılanan Yumaklı, şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yumaklı, daha sonra AK Parti Bolu İl Başkanlığı'na geçerek burada tarım ve orman sektörüne dair önemli mesajlar verdi.

"MİLLETİMİZ HER ŞEYİ GÖRÜYOR"

Bakan İbrahim Yumaklı, "Yol, milletimizin yoludur. AK Parti milletimizden aldığı güçle ve destekle 23 yıldır iktidarını devam ettirmektedir. Geçtiğimiz 23 yıl içerisinde milletimiz, Türkiye'nin gücünü ve önemini yeniden idrak etmeye başlamıştır. AK Parti'nin sadece bir parti değil, Türkiye'nin ruhu ve mayası olduğu, sağduyulu vatandaşlarımızca günden güne daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır.

Türkiye, bugün tarihi eşiktedir. Artık emperyal güçlere boyun eğme mecburiyeti duymayan, oyun kurucu bir Türkiye vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olan yeni Türkiye vardır. Bununla beraber, kaostan nemalanmak isteyen mahfiller de bir taraftan maalesef işlerinin başındalar.

Bunlar, medyada, sanal dünyada, sokaklarda çıkardıkları gürültüye ve toz dumana güvenerek milletimizi etki altına almanın hesabını yapmaktalar. Ama milletimiz olan biteni görüyor. Kendi içlerindeki bu kavganın sorumlusunu başkasına atmak isteyenleri görüyor. Hani bir söz vardır. 'Kavgalı eve kız verilmez' diye.

Bunların vaziyeti budur. Biz milletimize güveniyoruz. Özüyle, sözüyle, yüreğiyle milletimiz buradadır ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen kardeşlik ruhu, bu topraklarda egemen olmaya hamdolsun devam ediyor. İşte bu ruhla, bu anlayışla, bugün, burada Türkiye Yüzyılı buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı bir millet aşkı ve ruhu olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA TARIM VE ORMAN EN ÖNEMLİ SAYACAKLARDAN"

Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarım ve ormanın en önemli sacayaklardan biri olduğuna dikkat çeken Yumaklı, "Gıda arz güvenliğini milli güvenliğin bir şartı olarak görüyor, tarım politikalarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz. Tarım arazilerimizi koruma altına alıyor, tarımsal yatırım ve desteklemelerle; en verimli, üretken ve sürdürülebilir bir yapı için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Üreticilerimizin alın terini korumaya ve kırsaldaki refah seviyesini artırmaya yönelik adımlarımızı atıyoruz." dedi.

"TARIMSAL HASILADA DÜNYADA , AVRUPA'DA 1'İNCİ SIRADAYIZ"

Türkiye'nin tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da ise 1'inci sırada yer aldığını vurgulayan Yumaklı, "23 yıldan beri tarım sektörüne yaptığımız büyük yatırım ve desteklemeler sayesinde, bugün tarımsal hasılada dünyada 7, Avrupa'da 1'inci sıradayız. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, bulunduğumuz dönem itibariyle, tarım ve orman sektörünü etkileyen en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor.

Buna bağlı olarak; güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir tarım sektörü için suyu merkeze alarak, yeni bir üretim planlaması dönemini başlattık. Tarımsal destekleme politikalarımızda önemli değişiklikler yaparak, üretim planlamasına entegre bir destekleme modeli geliştirdik." şeklinde konuştu.

"ÜRETİCİMİZİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ETÇİ IRK YAVRU ALACAĞIZ"

Bakan Yumaklı, "Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi" ile sütçü ırk popülasyonundaki fazlalığın üreticilerin talebi doğrultusunda etçi ırka dönüştürüleceğini belirterek, "Hayvancılıkta da üretimi geliştirme ve planlama hedeflerimize uygun olarak, geçen sene yeni yol haritası oluşturduk.

Özellikle anaç hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almasını sağlamak en önemli amacımızdır. Ayrıca ülkemizin kırmızı et tedarikini güvence altına almak için, 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nden sonra yeni bir projeyi daha başlattık.

'Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi' ile sütçü ırk popülasyonumuzda oluşan fazlalığın bir kısmından, üreticimizin isteği doğrultusunda etçi ırk yavru alacağız. Proje kapsamında doğan her buzağı için yetiştiricilerimize ilave destek sağlayacağız.

Bu projeyle, her yıl ortalama 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacak, böylece her yıl ortalama 8 milyar liranın ülkemizde kalmasını, dolayısıyla üreticimizin kazanmasını sağlayacağız. Projenin hayırlı olmasını diliyor, Bolulu yetiştiricilerimizin projeden olabildiğince faydalanmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"16 MİLYON LİRA HASAR TAZMİNATI ÖDEDİK"

Son dönemde etkili olan zirai don olayına değinen Yumaklı, 65 ildeki çiftçilerin zarar gördüğünü belirterek, "Son dönemdeki en önemli gündem maddelerimizden biri, zirai don olayı oldu. Nisan ayındaki zirai dondan 65 ilimiz az veya çok etkilendi. Bolu'da fındık, ceviz ve elma üretimi yapan yaklaşık 2 bin üreticimiz bundan etkilendi. TARSİM kapsamında hasar tazminatları ödenmeye başlandı.

TARSİM kapsamında don olayından etkilenen Bolulu üreticilerimize 16 milyon lira hasar tazminatı ödedik. 19 milyon lira daha ödeyeceğiz. İnşallah kasım ayına kadar da tüm ödemeyi yapmış olacağız. Sigortası olmayan üreticilerimizin masraflarının karşılanmasına da bu ay başlayacağız." ifadelerine yer verdi.

"PROGRAM, BİRÇOK SEKTÖRDE ÜLKEMİZİN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Orta Vadeli Program'ın da tarım, orman ve su alanında sektörü güçlendirecek adımlar içerdiğini kaydeden Yumaklı, "Bu hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program, birçok sektörde ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak önemli çalışmaları içeriyor.

Tarım, orman ve su alanında; gıda arz güvenliğimize katkı sağlayacak, enflasyonla mücadeleyi ön plana alan, sektörün altyapısını güçlendirerek, risklere karşı dayanıklılığını artıracak önemli adımlar var.

İnşallah bu adımları önümüzdeki 3 yılda, var gücümüzle çalışarak hayata geçireceğiz. Bu sayede sektörümüzü risklere karşı daha dayanıklı hale getirmiş olacağız." dedi.