İbrahim Yumaklı: Üreticilerimize 3,1 milyar TL hasar tazminatı ödedik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından doğal afetler ve riskler konusunda üreticinin yanında olduklarını belirten bir paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilere ödenen hasar tazminatını açıkladı.

"3 MİLYAR 150 MİLYON TL HASAR TAZMİNATI ÖDEDİK"

3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini açıklayan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: