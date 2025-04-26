İbrahim Yumaklı'dan 'köpek sorunun çözümüne' ilişkin yeni açıklama

AA

Başıboş köpek sorunu gündemdeki yerini korurken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) program düzenlendi.

Yumaklı, programda konuştu.

VETERİNER HEKİM MESLEK GRUBUNUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yumaklı, ​programda, hayvansal üretimin gıda arz güvenliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Vatandaşlara sağlıklı, kaliteli ve güvenilir hayvansal ürünleri sunmak için de veteriner hekim meslek grubunun önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu meslek grubunun hayati önem taşıyan koruyucu hekimlik, hayvan ıslahı ve tedavisi ile hayvansal ürünlerin güvenliği gibi çeşitli alanlarda hizmet verdiğini hatırlattı.

Yumaklı, halk sağlığı açısından önemli olan bulaşıcı hastalıkların büyük bölümünün zoonoz, yani hayvanlardan insanlara bulaşan türde olduğuna dikkati çekerek, Kovid-19'un da bunlar arasında bulunduğunu bildirdi.

HEM YAPISAL HEM DE MEVZUAT İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Veteriner hekimlerin Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinde zaman mefhumu gözetmeden, en zor koşulda dahi cansiperane şekilde çalıştığını dile getiren Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, veteriner hekimliğin güçlenmesi için gereken adımları attıklarını anlattı.

Yumaklı, veteriner hekimlerin daha güçlü koşullarda mesleğe adım atabilmesi ve çalışması için hem yapısal hem de mevzuat iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un da bir veteriner hekim olduğunu hatırlatan Yumaklı, "Onun meslek hayatındaki duruşu bize bilimsel bilgi ile ahlaki sorumluluğun nasıl olması gerektiğine ilişkin ipucu veriyor." dedi.

SAHİPSİZ KÖPEK DENETİMLERİNDE VETERİNER HEKİMLERİN ÖNEMİ

Yumaklı, sağlıklı hayvan olmadan sağlıklı insan, sağlıklı insan olmadan da sağlıklı toplum olamayacağını belirterek, sağlıklı toplumun teminatının veteriner hekimlerin bilgi, emek ve vicdanıyla mümkün olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak Türk Veteriner Hekimler Birliği ile görev alanlarının kesiştiği birçok konuda işbirliği halinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesinde Bakanlık personelinin yanı sıra serbest veteriner hekimlerin de 4 yıldır görev aldığını bildirdi.

"VETERİNER HEKİMLER GÖREVLENDİRECEĞİZ"

Yumaklı, şubatta Bakanlık ile Birlik arasında yapılan protokolle koyun ve keçilerin küpelenmesi ve programlı aşıların yapılmasında aynı uygulamaya geçtiklerini ifade ederek, "Bu kapsamda il müdürlüklerimizle bölgedeki veteriner hekim odaları bu protokolü imzalayarak mücadeleyi beraber yürütecekler." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün de yeniden yapılandırıldığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

Burada özellikle veteriner hekim arkadaşlarımızın görev alması son derece önemli. Hayvanları Koruma Kanunu gereği icra edilecek işlerde veteriner hekimler görevlendireceğiz. Bu arkadaşlarımız sahipsiz sokak köpekleri sorununun çözümü için belediyelere yaptığımız denetimlerde aktif görev alacaklar.

"EĞİTİMİ KENDİ İŞİNİZİN PATRONU OLARAK KULLANABİLECEĞİNİZ DEVASA BİR ALAN VAR"

Yumaklı, veteriner hekim olarak üniversiteden mezun olanların kamuda istihdamı konusunda ciddi bir talep olduğunu da dile getirerek, şunları kaydetti: