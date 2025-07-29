İbrahim Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin son durum raporu

Alevlerle mücadele...

Ülkenin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

SON DURUM RAPORUNU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin son durum raporunu açıkladı.

TEK BİR ALANDA YANGIN SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı, 4 ilde 5 yangının kontrol altına alındığını bildirirken, sadece Bursa Harmancık yangınının devam ettiğini belirtti.

55 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yumaklı, "Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı da kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

UYARILARDA BULUNDU

Yangın riskinin Ekim ayına kadar süreceğini vurgulayan Yumaklı, vatandaşlara uyarıda bulunarak "En küçük yangın belirtisinde 112’yi arayın." çağrısında bulundu.

YAPILAN ÇALIŞMALARI TEK TEK SIRALADI

İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi’ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz’da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık. Karabük-Safranbolu, Antalya-Gazipaşa, Bursa-Kestel yangınları da kısmen kontrol altına alınmış olmasına rağmen, barındırdığı risk sebebiyle tamamen kontrol altına alındı bilgisini bugün paylaşıyoruz. Yani 4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı. Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı kontrol altına alındı.

BURSA-HARMANCIK YANGINI

Şu anda ülkemizde devam eden sadece 1 yangın var. O da Bursa Harmancık yangını. Burada önceki günlerde sabah saatlerinde yoğun sis ve duman, öğleden sonra da şiddetli rüzgar, hava araçlarımızın müdahalesini zorlaştırmış, kontrol altına alma süremizi de uzatmıştı. Bu sabaha da yine yoğun sis ve duman vardı. Ancak hava düzelmeye başlar başlamaz havadan müdahalelerimizi yoğunlaştırdık. Karadan zaten gece gündüz durmaksızın çalıştık, çalışıyoruz. Alanın tamamı ekiplerimiz tarafından yollar açılmak suretiyle arazözlerimizin konuşlandırılmasıyla çevrelenmiş durumda. Toplam; 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

"RİSK HALA DEVAM EDİYOR"

Dünkü açıklamamızda özellikle belirtmiştim. Orman yangınları ile ilgili risk hala devam ediyor. Ekim 2025’e kadar teyakkuz halindeyiz. Lütfen tedbiri elden bırakmayalı. En ufak bir yangın belirtisi göründüğünde 112’yi arayalım. Direkt 112’nin aranması yeterli. Bu mücadelede bizlere destek olan, ellerinden gelenin en üst seviyesinde AFAD’ın koordinasyonunda tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ülkenin evladı olarak hepsiyle gurur duyuyorum.

"KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"