İbrahim Yumaklı'dan 'orman yangınlarıyla mücadele' açıklaması

Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Toplantının, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde yapıldığını belirten Yumaklı, toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın katıldığını ifade etti.

ORMAN YANGINI RİSKİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yumaklı, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle orman yangını riskinin ekim ayına kadar devam edeceğini belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZDAN DA BU SÜREÇTE DUYARLILIK BESLİYORUZ"

Bu nedenle sahadaki tüm ekiplerle sürekli teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: