İbrahim Yumaklı'dan yurt genelindeki yangınlara ilişkin açıklama

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yangınlar ile mücadele aralıksız bir şekilde sürüyor...

Ekipler, yangınlarla canla başla mücadelelerini söndürürken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından son duruma ilişkin bilgilendirme yaptı.

YURT GENELİNDEKİ YANGINLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden yangınlarda son duruma ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlardan;



-Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ.



-Bartın Ulus’taki yangın BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI.



-Aydın - Efeler’deki yangının ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ.



-Çanakkale - Ayvacık yangını TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Çok sayıda bölgede yangınların kontrol altına alındığını ya da enerjisinin düşürüldüğünü ifade eden Bakan Yumaklı, Karabük - Eflani ve Kastamonu - Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin "-Karabük - Eflani ve Kastamonu - Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." dedi.

DENİZLİ BULDAN'DA YANGIN İLE MÜCADELE

Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale aralıksız devam etti.

Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı.

YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde inceleme yaptı, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ile son durum konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan Yumaklı'dan yapılan son açıklamada ise yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.

BARTIN'DA SON DURUM: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Yangın, Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağıçençi köyünde orman kenarındaki arılıkta çıktı.

Öğle saatlerinde kovanlarına bakım yapan D.Ö. isimli vatandaş, tütsü yaptığı sırada otların tutuştuğunu görünce bahçe hortumuyla alevleri söndürmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kamelyadaki piknik tüpünün patlamasına sebep oldu.

Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan orman yangınına 5 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 120 personelle müdahale edildi. Yangın, 6 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede saatlerdir yapılan soğutma çalışması da sona erdi.

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi.

ÇANAKKALE YANGINI KONTROL ALTINDA

Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler, tamamen kontrol altına alındı.

AYDIN EFELER'DE YANGIN: ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Pınardere Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Gelen son bilgide ise yangının enerjisinin düşürüldüğü kaydedildi.