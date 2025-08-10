İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama

Balıkesir sallandı..

AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası son durumla ilgili açıklama yaptı.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.