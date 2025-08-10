Abone ol: Google News

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama

6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesirlilere geçmiş olsun dileyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede saha çalışmalarının başladığını olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 20:17

Balıkesir sallandı..

AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası son durumla ilgili açıklama yaptı.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

