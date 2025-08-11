Abone ol: Google News

İçişleri Bakanı Yerlikaya deprem bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti

Balıkesir'deki depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.08.2025 04:05
İçişleri Bakanı Yerlikaya deprem bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

YERLİKAYA DEPREM BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrası AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumların sahada görevinin başında olduğunu belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

 Yerlikaya ayrıca deprem bölgesinde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

AFAD, Balıkesir'deki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu paylaştı AFAD, Balıkesir'deki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu paylaştı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama

Gündem Haberleri