İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama

Balıkesir sallandı..

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda ilde hissedildi.

Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede, yıkılan binalarda da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı..

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeden son durumu bildirdi.

"68 MAHALLEDE 16 BİNA YIKILDI"

Yıkılan bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

68 mahallede 16 bina yıkıldı. 4'ünde yaşam var, 12'si metruk bina.

"29 YARALIMIZ VAR"

Bölgede arama kurtarma yapmadığımız bina kalmadı. 29 yaralımız var, 29 yaralımızdan durumu ağır olan yok.

1 CAN KAYBI