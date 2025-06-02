İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

AA & Ensonhaber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında hem Kurban Bayramı’na yönelik trafik önlemlerini hem de organize suçlarla mücadeleye dair son gelişmeleri detaylarıyla paylaştı.

Yerlikaya, bayram süresince güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla 26 Mayıs’ta tüm valiliklere kapsamlı bir genelge gönderdiklerini belirtti. Bayramlarda şehirler arası yollarda ve şehir merkezlerinde trafik yoğunluğunun arttığını vurgulayan Yerlikaya, bu döneme özel riskleri en aza indirmek için alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığını söyledi.

70 BİNE YAKIN PERSONEL, GECE GÜNDÜZ GÖREVDE OLACAK

Bu kapsamda 68 bin 829 polis ve jandarmanın sahada görev yapacağını açıklayan Yerlikaya, sadece bir gün içinde 17 bin 645 trafik ekibinin ve 33 bin 943 personelin yollarda olacağını ifade etti. Ayrıca, 1485 mobil radar aracıyla hız kontrollerinin hem gündüz hem gece sürdürüleceğini, yolcu kılığında otobüslere binen denetim görevlileriyle şoför davranışlarının da takip edildiğini anlattı.

TERMİNALLERDE DENETİM ARTIRILDI

Otobüs terminallerinde denetimlerin artırıldığını dile getiren Yerlikaya, polis başmüfettişlerinin giriş-çıkışlar, anons sistemleri ve firmaların kurallara uyumu konusunda incelemeler yaptığını söyledi. Uygulamaların 30 Mayıs’tan 11 Haziran’a kadar devam edeceğini belirtti.

AĞIR VASITALAR

Bayram trafiğini rahatlatmak için de adım atıldı. 4 Haziran saat 16.00 ile 6 Haziran saat 11.00 arasında, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların belirli güzergâhlarda trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Ancak yaş sebze, meyve, süt ürünleri ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Yerlikaya, sürücülere uykusuz ve yorgun şekilde yola çıkmamaları, her 2 saatte bir mola vermeleri çağrısında bulunarak, “Amacımız ceza yazmak değil, can kayıplarını önlemek” dedi. Otoyollarda ise her 30 kilometrede bir radar olacağı bilgisini paylaştı.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Organize suç örgütleriyle mücadeleye dair bilgiler de veren Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda kararlı duruşunu hatırlattı. Bakan, bugüne dek 2 bin 934 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 19 bin 565 kişinin gözaltına alındığını, 9 bin 11 kişinin tutuklandığını ve 4 bin 659 kişiye adli kontrol uygulandığını söyledi.

Bu süreçte 1151 organize suç örgütünün çökertildiğini, el konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 120 milyar lira olduğunu açıkladı. Yerlikaya, bu örgütlerin 35’inin uluslararası, 131’inin ulusal, 214’ünün bölgesel, 771’inin ise yerel düzeyde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelede de etkili bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, 73 bin 121 tutuklama, 35 bin 17 adli kontrol kararı alındığını; toplamda 200 ton uyuşturucu madde ve 200 milyon adet hapın ele geçirildiğini açıkladı. 296 organize suç örgütünün narkotik bağlantılı olduğu tespit edildi.

Uluslararası iş birliklerinin de sürdüğünü belirten Yerlikaya, bu kabine döneminde kırmızı bültenle aranan 360 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirildiğini, 972 yabancı uyruklu kişinin ise Türkiye’de yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, tüm bu çalışmaların Türkiye’de huzurun sağlanması için yürütüldüğünü vurgulayarak, “Bu bayramın kazasız, sağlıklı ve barış dolu geçmesini diliyoruz. Başta Gazze olmak üzere tüm gönül coğrafyamızda huzurun egemen olmasını istiyoruz” dedi.