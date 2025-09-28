İçişleri Bakanlığı paylaştı: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 30 yıldır minibüsüyle yolcu taşıyan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Binali Aslan'ın minibüsünün Hatay'da görüldüğünün ileri sürülmesi sonrası, Aslan'ın cesedi, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaburgediği Mahallesi sınırlarında ormanda bulundu.

Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

"ŞÜPHELİLERİN 8'İ ÖLÜ, 2'Sİ YARALI, 4'Ü SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıklarının tespit edildiği bildirilerek, Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bakanlık, "'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirilmiştir." dedi.

"ŞÜPHELİLER ÜLKEMİZE İADE EDİLMİŞTİR"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine;



MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir.



Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirilmiştir.



Suriye’de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir.

"ARAÇ SAHİBİ, ORMANLIK BÖLGEDE TOPRAĞA GÖMÜLÜ VAZİYETTE BULUNMUŞTUR"

Gasp edilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda; Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü’nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur.



Ailenin olaydan önce Ankara’da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

"HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"