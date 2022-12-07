İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görev almak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan Uzman Yardımcısı kadrosuna 80 personel alımı gerçekleştirilecek. İşte başvuru şartları...

İlgiyle takip edilen İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Alım yapılacak kadrolara ilişkin başvuru kriterler de vatandaşlar ile paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden yapılacak. Adaylarda KPSS puan şartı aranmakta. Ayrıca açıklanan ilan ile beraber alım gerçekleştirilecek olan kadroların fakülte bölüm ve kontenjan dağılımı da belli oldu. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımında adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartlar aranacak. Başvuru yapacak adayların sözlü sınavın yapıldığı yıl itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekmekte. Personel alımı başvuru işlemleri 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca adaylar başvuru işlemlerini İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü icisleri.gov.tr/personel resmi internet sayfası üzerinden e- Devlet şifresi ile başvuru gerçekleştirebilirler.

Personel alımı başvuru şartları neler?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan koşulları taşımak,

2- Bakanlığımız tarafından talep edilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

4- 2021-2022 senelerine ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlığımızca istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,

5- KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır)

6- Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda sözü edilen şartları taşımaları kaydıyla en fazla 3 tercihte bulunabilirler.