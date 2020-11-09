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- İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-10 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-10 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tendürek Dağı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- AA & Ensonhaber
- 09.11.2020 - 13:34
- Güncelleme : 09.11.2020 - 13:43
Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde başlatılan Yıldırım- 10 Operasyonu, başarıyla devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyon düzenlendiğini duyurdu.
2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.