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    İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-10 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Tendürek Dağı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.11.2020 - 13:34
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 13:43
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    İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-10 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde başlatılan Yıldırım- 10 Operasyonu, başarıyla devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyon düzenlendiğini duyurdu.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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