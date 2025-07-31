İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in ifadesi ortaya çıktı

İBB'ye yönelik soruşturmalar sürüyor...

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında İETT ve İSFALT yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltında.

İFADESİ TAMAMLANDI

Şüpheliler İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in emniyet ifadesi tamamlandı.

İHALELER SORULDU

Demet'e 24 soru yönetildi ve ifade işlemi 8 soru yöneltildi.

Demet'e İETT'den alınan ihaleler soruldu ve "Kimseden herhangi bir menfaat temin etmedim." dedi.

24 YIL JANDARMA GÖREVİ

Ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat yaşadığını ifade eden Demet, 8 yılı terörle mücadele bölgesinde olmak üzere 24 yıl jandarma olarak görev yaptığını söyledi.

55 takdir ve ödülünün bulunduğunu belirten Demet, askerlik hayatı boyunca disiplin cezası veya savunmasının olmadığını beyan etti.

Avukatı, ifadelerin hiçbirinde Demet'in isminin geçmediğini, iddia edilenlerin Demet'in görev süresi dışında olduğunu söyledi.

"FİRMALARA SORULURSA ORTAYA ÇIKAR"

İETT Genel Müdürü Demet, çalıştığı süreçte hiçbir menfaat ilişkisi olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

İETT’de göreve başladığımdan bugüne kadar çalıştığımız tüm firmalara, yüklenicilere sorulduğunda anlaşılacaktır ki kimseden herhangi bir menfaat temin etmedim, herhangi bir yere yönlendirme yapmadım. Böyle bir durum söz konusu olsaydı, zaten herhangi bir ifadede ortaya çıkardı.

"MÜTEVAZI BİR HAYAT YAŞIYORUZ"

İrfan Demet, ailesinin hayatını da örnek göstererek mütevazı bir yaşam sürdüklerini dile getirdi: