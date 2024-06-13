İkinci el piyasasında bayram kampanyası: Kurbanlık hediye!
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Türkiye'de sıfır ve ikinci el otomobil piyasalarıda son dönemde büyük dalgalanmalar yaşandı.

Küresel etkilerin ortadan kalkmasıyla birlikte sıfır araçta yaşanan bolluk ikinci el piyasasını vurdu.

İkinci el oto piyasası durdu

Yaşanan durgunluk öyle ki galericiliği bitirecek seviyelere ulaştı.

Fiyatlar 100 bin TL civarında düşürülse de araçlara alıcı yaklaşmıyor...

Esnaf kan ağlarken bayram öncesi beklenen hareketlilik de yaşanmayınca satıcılar farklı yollara başvuruyor.

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Galericilerden bayram kampanyası

İkinci el otolarını uygulama üzerinden satmaya çalışan galericiler, bayram kampanyası başlattı.

Küçükbaş kurbanlık hediye

Birçok galerici ilanına 'kurbanlık hediye' ibaresi ekledi.

Galericiler araçlarını satabilmek için alıcılara küçkbaş kurbanlık verme vaadinde bulunuyor.

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