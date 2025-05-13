İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi: 5 ilçe daha listede

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il olmaya aday ilçelerle ilgili kriterleri gözden geçirerek listeyi güncelledi.

Nüfus, il merkezine uzaklık, ekonomik gelişmişlik ve altyapı yeterliliği gibi birçok parametreye göre yapılan değerlendirmelerde 5 yeni ilçe daha listeye dahil edildi.

24'E YÜKSELDİ

Böylece il olma potansiyeline sahip ilçe sayısı 24’e yükseldi.

Yeni açıklanan liste, birçok vatandaşı heyecanlandırdı.

TÜRKİYE’DE İL OLMA KRİTERLERİ NELER?

TÜİK verilerine göre bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için bazı temel koşulları sağlaması gerekiyor.

Bu koşulların başında, nüfusun en az 100 bin olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması yer alıyor.

Ancak sadece bu iki kriter yeterli değil. Ayrıca şu unsurlar da göz önünde bulunduruluyor:

Bölgenin ekonomik canlılığı, Ulaşım ve altyapı imkanları, Stratejik konumu ve kalkınma potansiyeli, Sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyi.

Bu kriterler doğrultusunda yapılan güncellemede, 5 yeni ilçenin daha listeye dahil edilmesi dikkat çekti.

LİSTEYE EKLENEN 5 YENİ İLÇE

Son yapılan güncelleme ile birlikte aşağıdaki 5 ilçe il olma yolunda yeni bir adım attı:

- Nazilli (Aydın) – Nüfus: 162.000

- Bandırma (Balıkesir) – Nüfus: 166.836

- Edremit (Balıkesir) – Nüfus: 171.700

- Fethiye (Muğla) – Nüfus: 177.569

- Alanya (Antalya) – Nüfus: 359.891

Bu ilçelerin nüfusu ve stratejik konumu, il olma kriterlerini fazlasıyla karşılıyor.

Özellikle turizm potansiyeli ve ekonomik hareketliliği yüksek olan bu bölgelerin listeye dahil edilmesi sürpriz olmadı.

İL OLMAYA ADAY 24 İLÇE

İşte TÜİK’in kriterlerini karşılayarak il olma şansını sürdüren 24 ilçe:

- Yüksekova (Hakkâri) – Nüfus: 121.969

- Midyat (Mardin) – Nüfus: 122.308

- Elbistan (Kahramanmaraş) – Nüfus: 127.755

- Polatlı (Ankara) – Nüfus: 128.895

- Kahta (Adıyaman) – Nüfus: 132.303

- Kozan (Adana) – Nüfus: 132.642

- Ünye (Ordu) – Nüfus: 132.915

- Ergani (Diyarbakır) – Nüfus: 137.492

- Konya Ereğli (Konya) – Nüfus: 153.849

- Lüleburgaz (Kırklareli) – Nüfus: 155.670

- Cizre (Şırnak) – Nüfus: 161.135

- Nazilli (Aydın) – Nüfus: 162.000

- Bandırma (Balıkesir) – Nüfus: 166.836

- Erciş (Van) – Nüfus: 171.000-

- Edremit (Balıkesir) – Nüfus: 171.700

- Zonguldak Ereğli (Zonguldak) – Nüfus: 175.294

- Fethiye (Muğla) – Nüfus: 177.569

- İskenderun (Hatay) – Nüfus: 227.498

- Manavgat (Antalya) – Nüfus: 258.367

- Siverek (Şanlıurfa) – Nüfus: 271.832

- Çorlu (Tekirdağ) – Nüfus: 294.000

- İnegöl (Bursa) – Nüfus: 299.203

- Tarsus (Mersin) – Nüfus: 353.469

- Alanya (Antalya) – Nüfus: 359.891

YENİ LİSTENİN ANLAMI NE?

Bu liste, resmî olarak henüz bir kararın alındığı anlamına gelmiyor.

Ancak kamu kurumlarının dikkatle hazırladığı bu tarz veriler, ilerleyen dönemde alınacak idari kararlara ışık tutuyor.

İl olmak, sadece bir statü değişikliği değil; aynı zamanda hizmetlerin merkezi hâline gelme, bütçeden daha fazla pay alma ve kalkınma için önemli bir zemin anlamına geliyor.