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İlahiyatçı Cemil Kılıç: Arapça "selamünaleyküm" demeyin

Kadınların dekolte ya da tesettürlü giysilerle dolaşmalarını eşit düzeyde hak ve tercih olarak gördüğünü söyleyen İlahiyatçı Cemil Kılıç, bu kez Arapça bir şekilde "selamünaleyküm" denilmemesini savundu.

Adile Topçu Adile Topçu
Yayınlama Tarihi: 05.08.2025 10:51
İlahiyatçı Cemil Kılıç: Arapça

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, ilginç söylemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 

Kılık-kıyafet konusu dahil olmak üzere birçok alanda konuşan Kılıç, bu defa "selamlaşma" üzerine X hesabından bir paylaşım yaptı. 

"SELAMÜNALEYKÜM DEMEYİN"

Sabah saatlerinde paylaşım yapan Kılıç, "Arapça ve İbranice "Selamun Aleyküm" değil!" dedi ve nasıl selamlaşılması gerektiğini söyledi. 

"ESENLİKLER"

CHP'li Kılıç paylaşımının devamında, selamlaşmanın ve günaydın demenin farklı bir yolundan bahsetti ve şöyle dedi: 

Türkçe "Esenlikler!" diyerek esenleşelim. Günaydın, esenlikler!

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