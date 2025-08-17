İlber Ortaylı, mangal yakanları eleştirdi: Son derece laubali bir dinlenme anlayışı

Yeşil ciğerlerimizden alevler yükselirken, Türkiye'de son aylarda orman yangınlarında yaşanan artış dikkat çekiyor.

Yangınlar, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde ormanlık alanların kaybına neden olurken, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, çok konuşulacak yeni bir açıklamaya imza attı.

Hürriyet’teki köşe yazısında orman yangınlarına dikkat çeken Ortaylı, mangal alışkanlığını eleştirdi.

"SON DERECE LAUBALİ BİR DİNLENME ANLAYIŞINA SAHİP NÜFUSUMUZ VAR"

Orman bakımsızlığına dikkat çeken ve mangal alışkanlığını eleştiren İlber Ortaylı, şu sözleri sarf etti:

Mangal adeti de nereden çıktı. Son derece laubali bir dinlenme anlayışına sahip bir nüfusumuz var. Adam, mangal yakmadığı zaman yaşamının anlamı kalmıyor



Oysa 50 yıl önce bu millet, kuru köftesini yer, oturur, kır gezisinden ya da pikniğinden dönerdi. Bu adet nereden çıktı, anlaşılmıyor.

ORMAN BAKIMINDA DENETİM VURGUSU

Ortaylı, açıklamalarının devamında orman köylülerinin bakım konusunda denetime tabi tutulması gerektiğinin altını çizdi.

"Avrupa’da köylüsü de şehirde yaşayanı da her pazar ağaçlarını budamayı alışkanlık edinmiştir." diyen Ortaylı, "Bizim ormanlarımız ise yol kenarlarından bakıldığında kurumuş çalılarla doludur; bu, yangın çıkması için birebir manzaradır” ifadesinde bulundu.

BİLİNÇSİZ DAVRANIŞLARIN YANGINLARI ARTTIRDIĞINI VURGULADI

İlber Ortaylı, ormanlarda insan kaynaklı risklere de dikkat çekerek, otomobillerden atılan izmaritler gibi bilinçsiz davranışların yangın ihtimalini artırdığına dikkat çekti.

Ayrıca, bazı bölgelerde ormanlara girişin yasaklanmasının yerinde bir uygulama olduğunu ifade etti.