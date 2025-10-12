İlber Ortaylı rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahate çekileceğini açıkladı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, rahatsızlığı nedeniyle bir süre izole yaşam süreceğini açıkladı.

Ani gelişen hastalığı nedeniye hastanede bir süre tedavi gördüğünü belirten Ortaylı, rahatsızlığının öncekilerini göre çok daha ağır geçtiğini, bu nedenle bir süre istirahatte çekilmesi gerektiğini söyledi.

Ortaylı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile okurlarına seslendi.

"ÖNCEKİ RAHATSIZLIKLARIMA HİÇ BENZEMEYECEK KADAR AĞIR GEÇTİ"

Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirten Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

Çok sevgili okurlarım,



Ani bir şekilde ortaya çıkan bir hastalığın yol açtığı reaksiyonlar nedeniyle bir haftayı aşkın süre Koç Hastanesi’nde tedavi gördüm. İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçri.

"SİZLERİN KARŞISINA ÇIKACAK GÜCÜM ŞU AN İÇİN YOK"

Bu nedenle Haliç Kongre Merkezi’ndeki, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Hastanesi’ndeki etkinliklere katılamadım. Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine, bu hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor.

Anlayışla karşıladığınız, güzel sözlerinizle bana şifa dilediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim.

"HEKİMİM DİNLENMEMİ ADETA EMREDİYOR"