İlber Ortaylı'yı anlatan Fatih Altaylı gözyaşlarını tutamadı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi.

1 haftadır yoğun bakımda olan ve dün entübe edildiği açıklanan Ortaylı, bugün 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ortaylı'nın ölümü tüm Türkiye'yi üzerken, yakın dostu Fatih Altaylı'yı da gözyaşlarına boğdu.

ANLATIRKEN AĞLADI

Gazeteci Fatih Altaylı, Sözcü TV'ye telefonla bağlandı ve İlber Ortaylı'dan bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

Son dönemde sağlık durumunun giderek ağırlaştığını ve çevresindeki herkesin bu süreçte büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

"DİKKAT ETMİYORDU"

Altaylı, "Bir yıldır sürekli kötüye gidiyordu. Yüksek şekeri de vardı ve hiç de dikkat etmiyordu." dedi.

"BİR YILDIR SÜREKLİ KÖTÜYE GİDİYORDU"

Altaylı, sağlık durumunun uzun süredir iyi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bir yıldır sürekli kötüye gidiyordu. Yüksek şekeri de vardı ve hiç de dikkat etmiyordu. Ben cezaevinden çıktıktan sonra bizi yemeğe de götürdü. En son beraber bir program çektik.

"DEDİKODU YAPTIK"

Geçen hafta pazar günü ve pazartesi günü ziyaretine gittim. Epey konuştuk, dedikodu yaptık beraber. Ertesi gün benim ameliyatım vardı, birkaç gün gidemedim."

Ameliyat sonrası hastaneden çıktığında ise durumun daha da ağırlaştığını söyledi.

"TABLO KÖTÜYE GİTTİ"

Altaylı, dostunun durumunun kısa sürede kritik hale geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ben hastaneden çıktığımda onu yoğun bakıma aldılar. Orada giderek tablosu kötüye gitti. Evvelsi gün umut verici bir şey oldu, gözlerini açar gibi oldu.

"EN YAKINIMI KAYBETTİM"

Ama daha sonra daha kötüye gitti ve ne yazık ki geri dönmedi. En yakın olduğum insanlardan birini kaybettim. Türkiye, eşi benzeri az bulunan bir aydınını kaybetti."