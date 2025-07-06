İletişim Başkanlığı: Son 10 gündeki 761 yangının tamamı kontrol altına alındı

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarında ciddi artış yaşandı.

Başta İzmir ve Antalya olmak üzere birçok kentte yangın ihbarları yapılırken çok sayıda orman zarar gördü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI SON DURUMU PAYLAŞTI

İletişim Başkanlığı, Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 2025 yılında şu ana kadar, 1.351’i ormanlık alanda, 1.830’u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3.181 yangın çıktığı bildirildi.

"SON 10 GÜNDEKİ YANGINLARIN TAMAMI KONTROL ALTINDA"

Yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25’inin sadece son 10 günde meydana geldiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TOPLAM ÇIKAN YANGIN SAYISI 3 BİN 181

Bu yıl şu ana kadar, 1.351’i ormanlık alanda, 1.830’u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3.181 yangın çıkmıştır.

Bu yangınlara; 27 uçak, 105 helikopter, 6.000 kara aracı, 25 bin personelle müdahale edilmiştir.

26 HAZİRAN İTİBARİYLE YOĞUNLAŞTI

Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19.135 sorti yapmış ve 62.881 ton su atmıştır.

Yaklaşık 3 bin yangının 761’i yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran’dan bu yana çıkmıştır.

YANGINLARIN DÖRTTE BİRİ SON 10 GÜNDE YAŞANDI

Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25’i sadece son 10 günde meydana gelmiştir.

Son 10 günde İzmir’de, Sakarya’da, Hatay’da, Bilecik’te, Manisa’da, İstanbul’da, Bursa’da çok ciddi boyutlara ulaşan toplamda 20 büyük yangınla mücadele edilmiştir.

SON 10 GÜNDEKİ 761 YANGININ 761'İ DE KONTOL ALTINA ALINDI

Bu 20 yangının her biri 2021’deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlardır.

Son 10 gündeki 761 yangının 761’i de kontrol altına alınmıştır.

YANGINLARIN YÜZDE 83'Ü İNSAN KAYNAKLI

Burdur'da konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'de son bir haftada 624 orman yangını çıktığını da açıklayan Gizligider bu yangınların yüzde 83'ünün insan kaynaklı olduğunu söylemişti.

Gizligider açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye'de ortaya çıkan yangınların yüzde 83'ü insan kaynaklı. Yani bu afete yüzde 83 olarak biz sebep oluyoruz. Çok ilginç sebepler var. Bunlardan birini paylaşayım. Gerçekten bir şekilde piknik yapmış ailenin ortaya bıraktığı cam kırıklarından meydana gelen hiç hayal edemeyeceğiniz büyüklükte yangın var.

BAKAN YUMAKLI 4 ANA SEBEP SAYDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada yangınlarını sıralamıştı.

Bazı alışkanlıkların artık terk edilmesi gerektiğini söyleyen Yumaklı, "Çarpıcı olması açısından, neden dikkatli olmamız gerektiğini göstermesi açısından birkaç rakam vermek istiyorum. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden çıktı. 34 yangın piknik ateşinden, 26 yangın da çöplükten çıktı.

Yine çöpe atılması gerekip de atılmayan ve yangın çıkma veya çıkarma ihtimali olan materyallerin de çok önemli etkisi vardı.Bunlardan dolayı da 20 yangın çıktı. Sadece 4 tane havai fişeklerin atılmasından çıktı. Yani artık bu alışkanlıklarımızı terk etmemizin zamanı geldi de geçti bile." ifadelerini kullandı.