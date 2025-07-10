İletişim Başkanlığı'nda Burhanettin Duran dönemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi...

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre Fahrettin Altun'un yerine Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı görevine getirildi.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Prof. Dr. Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu.

Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde 'Kenan Evren ve Turgut Özal'ın seküler Kavramsallaştırmaları: Karşılaştırmalı Bir Perspektif' başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Aynı üniversiteden 'Türkiye'de İslamcı Siyasal Düşüncenin İmparatorluktan Erken Cumhuriyete Dönüşümü (1908-1960): Necip Fazıl Kısakürek'in Siyasi Fikirleri' başlıklı doktora tezini 2000 yılında tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Duran, 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu.

2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti.

Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu.

2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı.

Duran, SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörüydü ve yerine Fahrettin Altun getirildi.

Duran, 2014 yılında Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü oldu.



