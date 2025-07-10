İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni

İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi...

Resmi Gazete'de önemli bir karar yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran getirildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atanmıştır" denildi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Bugün ise Fahrettin Altun görevi, Burhanettin Duran'a devretti.

İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Altun, "Ben huzurlarınızda bütün mesai arkadaşlarıma, bütün çalışanlarımıza, yönetici arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin yaşandığı sıkıntılarda gerçekten hiçbir mesai kavramı gözetmeden gayret sarf ettiler. Onların gayretleri olmasaydı yaptıklarımızı yapamazdık.

İçinde yaşadığımız şu hakikat ötesi çağda, hakikat neferleri olarak faaliyet gösteren medya mensuplarımıza da çok teşekkür ediyorum. 7 yıllık süreçte medya mensuplarımızın haklarını iyileştirmek için gayret ettik. Hakikate olan inancımız dolasıyla bunu yaptık."

Tabii ki bu güzel ülke için hakikat mücadelemize devam edeceğiz. Bir başka kurumda Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle çalışmalarımıza devam edceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben tekrar teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

YENİ İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN İLK SÖZLER