İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı

Mısır'da tarihi zirve...

Hamas ile İsrail arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’de savaşı sona erdirmeyi hedefleyen planını kabul etmelerinin ardından Mısır’da ateşkes görüşmeleri başlamıştı.

Türkiye'nin de arabuluculuğuyla devam eden ateşkes görüşmelerinden olumlu sonuç çıktı.

Bu kapsamda Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır'da 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu.

ERDOĞAN DA ZİRVEYE KATILACAK

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrine gideceği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.

"ZİRVEDE HİTAPTA BULUNMALARI PLANLANMAKTADIR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh’i ziyaret edecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve’de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır.