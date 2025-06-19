İlham Aliyev: Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş’ta "Birlikte Güçlü Yarınlara" temasıyla düzenlenen 250 bininci Afet Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ardından sözü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev aldı.

Açıklamalarında Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği vurgusu yapan Aliyev, "Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği..." dedi.

"DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN AZERBAYCAN HALKI ÖZ KARDEŞLİK YARDIMINI GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Törende konuşan İlham Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Size Azerbaycan halkının selamlarını getirdim. 6 Şubat 2023'teki deprem neticesinde hayatını yitirmiş vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan halkı öz kardeşlik yardımını göstermeye başladı.



Depremden sonra arama kurtarma işleri başlamış. Sonra imar işlerine start verilmiştir. Sonra 10 binlerce kişi yeni evlerine kavuşmuştur. Bu kardeşim Erdoğan'ın halkının yanında olduğunu göstermiştir.

"AZERBAYCAN MAHALLESİ BİZİM DOSTLUĞUMUZU YENİDEN TEZAHÜR ETMİŞTİR"

Azerbaycan binden çok arama kurtarma ekiplerini, doktorlarını Türkiye deprem bölgesine göndermiştir. 53 insan en kaz altında sağ çıkarılmıştır. Kurduğumuz hastanelerde doktorlarımız tıbbi yardım göstermiştir. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur. Azerbaycan Mahallesi bizim dostluğumuzu yeniden tezahür etmiştir.



Ermenistan savaşında da sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteydik. Türkiye halkının bizimle olması bizim gücümüze güç katmıştır. Bugün Azerbaycan öz toprağında huzur içinde yaşamaktadır. Buradaki 1200 konutta Türkiye'de kardeşlerimiz yaşayacaktır.

"YAŞASIN TÜRKİYE, YAŞASIN TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ"

Sayın Cumhurbaşkanı ile Şuşa'da imzaladığımız Şuşa Beyannamesi bizi müttefik haline getirmiştir. İki kardeş ülke birlikte ilerlemeye devam ediyor. Bugün burayı ilk defa ziyaret ediyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz eğilmediler, bilirler ki onların arkasında güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan vardır, güçlü Türkiye vardır. Deprem bölgelerinde yaşayan bütün vatandaşlara halkımızın sevgi, saygı ve selamlarını iletiyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği...

49 BİN 56 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ANAHTARLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinden etkilenen 11 ilde, büyük yıkımlar yaşandı.

Asrın felaketi sonrası hızla başlanan, depreme dayanıklı, bölgenin yaşam şartlarına uyumlu ve sosyal alanların da düşünüldüğü yeni konutların bir kısmı tamamlanırken, bir kısmının ise inşaatı sürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Azerbaycan hükümeti işbirliğiyle inşa edilen konutların bulunduğu Azerbaycan Mahallesi'nde yapılan törende, tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün anahtarları hak sahiplerine teslim ediliyor.



