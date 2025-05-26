İlhan Şeşen hayatını kaybetti

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Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan Şeşen’den sevenlerini yasa boğan haber geldi.

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler”, “Neler Oluyor Bize” ve “Sarı Laleler” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Şeşen, 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi almış ve uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

Şeşen’in sağlık durumunun son dönemlerde ağırlaştığı öğrenilirken, sevenlerini derin bir üzüntüye boğan haber, sanatçının ailesi tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Şeşen Ailesi, 76 yaşındaki usta sanatçının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

İlhan Şeşen’in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedemiz İlhan Şeşen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerimizin başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.

Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes’in de imzası bulunan bu mesaj, sanat dünyası ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR

18 Haziran 1948'de Manisa'da doğan İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında "Kavga" isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı.

1983'te avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken'i kurdu.

YER ALDIĞI DİZİLER

TRT1'de yayınlanan "Mühürlü Güller", "Aliye", "Annem", "Hayatımın Rolü", "Görüş Günü Kadınları", "Aşk Yalanı Sever", "Milat" ve "Paramparça" isimli dizilerde rol aldı.