Mert Hakan Yandaş ve Kerim Rahmi Koç, Kanye West konserine gitti

Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı Kanye West, -İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konser düzenledi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Kanye West konserinde birlikte görüntülendi.

Yakın arkadaşlıklarıyla bilinen ikili, konser sırasında çekildikleri fotoğrafı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR

Mert Hakan Yandaş ve Kerim Rahmi Koç'un uzun süredir yakın ilişki içerisinde oldukları biliniyor.

İkilinin farklı organizasyonlarda sık sık bir araya geldiği görülürken, bu kez adres dünyaca ünlü sanatçı Kanye West'in konseri oldu.