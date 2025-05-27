İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Uzun süredir kanser tedavisi gören Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün 76 yaşında hayatını kaybetti.

'Sarılınca Sana' ve 'Ellerimde Çiçekler' gibi hafızalara kazınan eserleriyle Türk pop müziğine damga vuran Şeşen'in vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şeşen için bugün öğle namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi.

Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazına, sanat dünyasından çok sayıda isim, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İlhan Şeşen'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"MÜZİK CAMİAMIZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERDİ"

Cenaze töreninde konuşan Orkestra Şefi Tarık Sezer, şunları söyledi:

İlhan ağabeyin vefatından dolayı hepimiz çok üzgünüz. Uzun yıllar birlikte çalıştık; albümlerde, sahnede, her yerde. Biliyorsunuz, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Allah rahmet eylesin. Müzik camiamız için çok büyük bir değerdi. Dün, evde eski yaptıklarımızı karıştırırken gerçekten çok etkilendim, hala da üzgünüm. O anlara tekrar bakınca bambaşka duygulara kapıldım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

"İYİ BİR ADAMI KAYBETTİK"

Şeşen'in oğlu Fuat Şeşen ise, "Babam kırgınlığı olan bir insan değildi. Kin duymaz, sitem etmezdi. Babam iyi bir adamdı. İyi bir adamı kaybettik, tanıyanlarda aynı şeyleri söyleyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KIYMETLİ BİR SANATÇIYDI"

Sanatçı Orhan Gencebay, yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

İlhan kardeşimiz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, dostumuzdu. Aynı zamanda çok iyi bir insan ve çok kıymetli bir sanatçıydı. Bu dünyadaki görevini layıkıyla, fevkalade bir şekilde yerine getirdi. Allah hepimize sabır versin; başta ailesi ve sevenleri olmak üzere herkese metanet diliyorum. Sevgili kardeşim, nur içinde yatsın.

"UNUTULMAYACAK BESTELERİ VARDI"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Yıllarca unutulmayacak besteleri vardı. Bugün buradaki kalabalığı da gördünüz. Çok duygu dolu anlar yaşadık. Başımız sağ olsun." sözlerini kullandı.

ÖNCESİNDE CKM'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Öte yandan, cenaze töreninden önce usta sanatçı için Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) bir tören düzenlendi.

Sunay Akın'ın sunuculuğunu yaptığı törende, kürsüye ilk olarak sanatçının çocukları Melis ile Fuat Şeşen çıktı.

Törende Vedat Sakman, Cem Özer, Dilhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Erhan Aksoylu, Sarper Semiz, Akın Aral, Burcu Ulusoy, Sadettin Ademoğlu, Can Adıgüzel ve Adem Çağlayan da konuşma yaptı.

İlhan Şeşen'in cenazesi, dostlarının sahne üzerinde yorumladığı 'Ankara'dan Abim Geldi' şarkısı eşliğinde uğurlandı.