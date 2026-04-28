İlhan Uzgel: Özgür Özel uluslararası alanda güçlü bir muhatap

CHP'nin Avrupa temasları sürüyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeleriyle bir araya geldi.

UZGEL PAYLAŞTI

Görüşmelerde Özgür Özel’e, CHP Dış Politika Koordinatörü Prof. Dr. İlhan Uzgel de eşlik etti.

Bu temasların ardından İlhan Uzgel'den dikat çeken bir paylaşım geldi.

Uzgel, Avrupa Parlamentosu binasının önünde Özgür Özel ile çekindiği fotoğrafı paylaştı.

"ÖZEL ULUSLARARASI ALANDA GÜÇLÜ BİR MUHTAP"

Fotoğrafa not düşen Uzgel, Özel'in uluslararası alanda güçlü bir muhatap olduğunu ifade etti.

"ERKEN SEÇİM ARTIK ZORUNLULUKTUR"

İlhan Uzgel, "Türkiye değişiyor. CHP birinci parti, Özgür Özel uluslararası alanda güçlü bir muhatap. Bu dönüşüm durdurulamaz. Erken seçim artık zorunluluktur." sözlerini paylaşımına ekledi.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİYOR

Uzgel'in bu paylaşımın yanı sıra Özel'in Avrupa'da katıldığı programlarda kullandığı ifadeler de gündem olmaya devam ediyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından dış basına Türkiye'yi şikayet eden Özel, Avrupa genelinde katıldığı organizasyonlarda da bu tavırlarını sürdürüyor.

Özel, son olarak Barselona kentinde düzenlenen İlerici Küresel Seferberlik Toplantısı'nda Türkiye'yi bir kez daha şikayet etti.

"ÇOK AĞIR SALDIRIYA UĞRADIK"

Özel, "Çok ağır bir saldırıya uğradık. Bir sonraki iktidara bugünden darbe yapan anlayışa karşı bir yılı aşkın süredir milyonlarla birlikte meydanlarda mücadele veriyoruz. Bir darbeye karşı halkın iradesini savunuyoruz. Tüm baskılara rağmen mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu seferberliğin çatısı ülkemizde tüm demokratların katıldığı Türkiye İttifakı’dır." ifadelerini kullandı.