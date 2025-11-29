İlim Yayma Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülkenin ve insanlığın hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl "Büyük Ödül" kategorisinde 5 milyon, "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ile "Sosyal Bilimler" kategorilerinde 2'şer milyon olmak üzere toplam üç kategoride ödül verildi.

İlim Yayma Ödülleri, her iki yılda bir veriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen İlim Yayma Ödülleri programına katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

İstanbul’un ilim ve alimler açısından müstesna bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akademik çalışmalarını Türkiye’de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde sürdüren ilim insanlarına selam ve muhabbetlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl üç farklı kategoride ödül alan bilim insanlarını tebrik etti. “Büyük Ödül” kategorisinde ödüle layık görülen akademisyenle yaşadığı kısa diyaloğu da paylaşan Erdoğan, söz konusu bilim insanının daha önce aynı programda toplam dört kez ödül aldığını aktardı.

Başvuruları titizlikle değerlendiren bilim kurulu, hakemler, teknik uzmanlar ve vakıf yöneticilerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilim dünyasına katkı sunan tüm akademisyenlere de Türk milleti adına şükranlarını iletti.

PROGRAMA ULUSLARARASI KİMLİK KAZANDIRILACAK

Bu yıl İlim Yayma Ödülleri’ne ilginin büyük olduğunu söyleyen Erdoğan, 188 kurumdan 1324 başvuruyla rekor kırıldığını açıkladı. Programın gelecek yıldan itibaren uluslararası bir kimlik kazanacağını da belirten Erdoğan, “Bu ilim halkasının sınırlarımızı aşarak dünyanın dört bir yanına ulaşacağını memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel’imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız.” ifadelerini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN, İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ'NİN NASIL DOĞDUĞUNU ANLATTI

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 1951 yılında kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin bu toprakların ilim ve irfan mirasını yeniden yeşertmek üzere ilk adımı attığını, 1973 vakfın teşekkülüyle bu yürüyüşün derinleştiğini, genişlediğini ve yeni bir safhaya geçtiğini söyledi.

Aradan geçen yıllar boyunca gönlünü bu davaya veren herkesin ilim yayma idealinin peşinden koştuğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

Yurtlarımızla, burslarımızla, kültür ve eğitim faaliyetlerimizle bu idealin taşıyıcısı olduk. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitemiz ise bu uzun yolculuğun adeta meyvesi olup ilim ufkumuzu daha da genişletti. 2017'de vakfımızdan yetişmiş akademisyen mezunlarımızla bir istişare gerçekleştirdik. Türkiye'de üretilen bilimsel çalışmaların gönüllülüğünü arttırmak, kıymetli akademisyenlerimizi teşvik etmek ve gençlere örnek teşkil edecek bir sistem kurmak istedik. İşte bugün Türkiye'nin en saygın akademik ödülü haline gelen dünya ölçeğinde özgürlüğüyle dikkat çeken İlim Yayma Ödülleri böyle doğdu.

“SOYKIRIMIN DAHİ KONUŞULAMADIĞI YERDE HANGİ BİLİMSEL ÖZGÜRLÜKTEN SÖZ EDİLEBİLİR?”

Konuşmasında Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Bilal Erdoğan, dünyanın önde gelen üniversitelerinin sessizliğini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Çocukların, sivillerin, ilim insanlarının, hatta kitapların hedef alındığı bu vahşet karşısında sözde özgürlükçü üniversiteler sessiz. Hakikati yazan akademik yayınlar susturuluyor, öğrencilere kelepçe vuruluyor. Soykırımın dahi konuşulamadığı yerde hangi bilimsel özgürlükten söz edilebilir?

İlim Yayma Cemiyeti’nin gelecek yıl 75. yılına ulaşacağını hatırlatan Bilal Erdoğan, “Üç çeyrek asırdır ilim ve irfan hizmetlerini sürdüren Cemiyetimizi tebrik ediyor, bu davaya gönül veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İLİM YAYMA CEMİYETİ GENEL BAŞKANI YUSUF TÜLÜN’DEN EĞİTİM VURGUSU

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, yaptığı konuşmada, Cemiyetin 1951’den bu yana Türkiye’de eğitimi destekleme misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. İlim Yayma Cemiyeti’nin kuruluşundan itibaren ülkenin ilim ve irfanla kalkınmasını hedefleyen idealist bir kadronun eseri olduğunu vurgulayan Tülün, din–ilim–ahlak bütünlüğünün Cemiyetin temel yaklaşımı olduğunu ifade etti.

Tülün, yüz binlerce gencin eğitimine katkı sağlayan okul, yurt ve burs çalışmalarının yanı sıra uluslararası eğitim desteklerinin de devam ettiğini söyleyerek, İlim Yayma Ödüllerinin bilim insanlarını teşvik eden önemli bir program haline geldiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ödüllere verdiği güçlü destek için teşekkür eden Tülün, programa katılan misafirlere ve ödül alan bilim insanlarına şükranlarını sundu.

"REKOR BAŞVURUYLA EN GÜÇLÜ AKADEMİK ÖDÜL PROGRAMI HALİNE GELDİ”

İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri Töreni’nde yaptığı açıklamada 2025 yılı ödül sürecinin kapsamı, değerlendirme aşamaları ve gelecek vizyonuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Sarısoy, ödüllerin akademik camiadaki bilinirliğini artırmak amacıyla 2025’te geniş bir tanıtım çalışması yürüttüklerini belirterek; 134 üniversite rektörüyle görüşüldüğünü, 180.000 akademisyene başvuru çağrısı gönderildiğini, 174 üniversiteden toplam 1.324 başvuruyla tüm zamanların rekoruna ulaşıldığını ifade etti.

Başvuruların 811’inin Sosyal Bilimler, 483’ünün Mühendislik–Doğa ve Sağlık Bilimleri, 30’unun ise Büyük Ödül kategorisinde olduğu bildirildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE TAKDİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri 2025 Büyük Ödülü'nü, kolay uygulanabilir, güvenilir, düşük maliyetli ve otomasyona uyumlu kolorimetrik TOS yöntemi ve ölçüm kiti geliştirmesi dolayısıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özcan Erel'e verdi.

Prof. Dr. Özcan Erel, 15 Ocak 1963 yılında Konya’nın Kulu ilçesinde doğdu. 1886 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Profesör unvanını 2004 yılında alan Erel, araştırmaları ve geliştirdiği uluslararası biyokimyasal ölçüm yöntemleriyle önemli bilimsel çalışmalara imza attı.

Prof. Dr. Özcan Erel, ödül sonrası yaptığı konuşmasında “İlim Yayma Ödülleri 2025 Büyük Ödülü’ne layık görülmek, benim için büyük bir onur olduğu kadar derin bir sorumluluktur. Bilimsel çalışmalarım boyunca temel hedefim; laboratuvarda geliştirdiğimiz yöntemlerin sağlığa gerçek bir katkı sunması, ülkemizin bilim üretme kapasitesini güçlendirmesi ve Türkiye’nin dünyada söz sahibi bir ülke olmasına destek vermek oldu.” ifadelerine yer verdi.

MÜHENDİSLİK, DOĞA VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ

2025 yılı Mühendislik, Sağlık ve Doğa Bilimleri Ödülü'ne, yapay zeka uygulamalarını, akıllı sensörleri ve veri işleme sistemlerini daha hızlı ve verimli hale getiren MEMS nöristör yapısı geliştirmesi dolayısıyla ODTÜ'den Prof. Dr. Barış Bayram layık görüldü. Ödülü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş takdim etti.

Prof. Dr. Barış Bayram, 1977 yılında İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı ve 2018 yılında profesörlük unvanı aldı.

Prof. Dr. Barış Bayram, ödül sonrası yaptığı konuşmasında “2025 İlim Yayma Ödülleri’nde; Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri alanında bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir onurdur. Amacı; güzel insan yetiştirmek olan bu vakfın takdirini, kıymetli buluyorum. Bilim için emek veren binlerce akademisyenin, verilecek küçük bir teşvikle çok daha büyük başarılar ortaya koyabileceğine inanıyorum.” dedi.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ

İlim Yayma Ödülleri 2025 Sosyal Bilimler Ödülü, "Not So Innocent: Clerics, Monarchs, and the Ethnoreligious Cleansing of Western Europe" başlıklı çalışmasıyla Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şener Aktürk'e verildi. Aktürk’e ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin takdim etti.

Prof. Dr. Şener Akttürk, 1981 yılında İzmit’te doğdu. 2003 Chicago Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Etnisite, din ve milliyetçilik politikaları üzerine çalışan Aktürk, 2022 yılında profesörlük unvanını aldı.

Prof. Dr. Şener Aktürk, ödül sonrası yaptığı konuşmasın “İlim Yayma Ödülleri’nde; Sosyal Bilimler alanında bu kıymetli ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Batı Avrupa’da Müslümanların ve diğer dini azınlıkların Orta Çağ’da yok edilmesini ele alan eserimin takdir edilmesi, benim için büyük bir onurdur.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA HEDİYE TAKDİMİ YAPILDI

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan hediye takdim etti.