İlk kez: Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygununda kaçış anları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet kasasından yapılan soygunun yankıları sürüyor.

Emanet bürosundan 147 milyon TL değerinde 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalan büro çalışanı Erdal Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ile İngiltere’ye kaçarken, büro sorumlusu şüpheli Kemal Demir ise tutuklandı.

RUTİN SEVKİYAT İŞLEMLERİNİN YOĞUNLUĞUNDAN FAYDALANDI

Zanlı Erdal Timurtaş’ın, büroda 3-18 Kasım tarihlerinde yapılan rutin sevkiyat işleminin yoğunluğundan faydalandığı ve dikkat çekmeden market arabasıyla altın ve gümüşü adliyeden çıkarttığı belirlendi.

Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken Erdal Timurtaş ile Esma Timurtaş'ın havaalanından kaçış anları ortaya çıktı.

ENSONHABER ULAŞTI

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş; Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın havaalanından kaçış görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde, Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın oldukça sakin olmaları da dikkati çekti.

ALTINLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Süreç bu şekilde devam ederken, adli emanetten çalınan altınların bir kısmının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, külçe altınların ve farklı ebatlardaki takıların yer alması dikkat çekti.

Bu altınlar farklı bir operasyon kapsamında yakalanmış, ardından adli emanet odasına getirilmişti.

GÜNÜ GÜNÜNE HESAPLADI

Ayrıca Timurtaş, bürodaki bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak’ta yapılacağını ve bu tarihe kadar güvenlik kamera kayıtlarının zaman aşımına uğrayarak silineceğini hesap ederek hareket etti.

Zanlının, soygun tarihi olan 13 Kasım’ı da özellikle seçtiği ortaya çıktı.

13 Kasım’ın Milli Savunma Bakanlığı’na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, Timurtaş’ın bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.

SAVCI ORTAYA ÇIKARDI

Soygunun ise aynı zamanda Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısı olan Yavuz Engin’in yıllık izin dönüşünde 1 Aralık’ta yaptığı anlık denetimde ortaya çıktığı tespit edildi.

Öte yandan Yenidoğan Çetesi elebaşı Fırat Sarı’nın avukatı Aydın Matar da soygun soruşturmasında tutuklanan Kemal Demir’in avukatlığını üstlendi.

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Operasyon kapsamında daha önce şüpheli Timurtaş'ın eşinin annesi, babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.