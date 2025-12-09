Ülke genelinde adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Büyükçekmece, Adalar ve Konya'nın Kulu ilçesindeki adliyelerin adli emanet bürolarında art arda yaşanan üç soygun, adli emanet sisteminin güvenliğini tartışma konusu haline getirdi.

Yaşanan bu hırsızlık olaylarının ardından Meclis'e giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teftiş başlatıldığını söyledi.

Bakan Tunç açıklamasında, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalar’la ilgili konularda da soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Tunç, devam eden açıklamasında şunları söyledi:

"TÜM ÜLKEDE TEFTİŞ SÜRECİ BAŞLATTIK"

Adli emanetlerle ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı’nın ve Adalarla ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor.



Ayrıca Adalet Bakanlığı Adalet Müfettişliği vasıtasıyla ile bütün hem Büyükçekmece hem de ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı.



Büyükçekmece Başsavcılığı’nca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı var, 2 tutuklama var, kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor.

"HİÇBİR OLAYA FIRSAT VERİLMEMELİ"

Soruşturmayı etkili bir şekilde sürdürüyoruz. Tekrarlanmaması bakımından ne tür tedbir alınması gerekiyorsa etkili şekilde almak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Adli emanetle ilgili hiçbir olaya fırsat verilmemesi lazım. Bu konuyu çok önemsiyoruz.

"TESPİTLER ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ORTAYA ÇIKACAK"