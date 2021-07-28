İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Türkiye genelinde 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde son bir haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaşan Bakan Koca, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım." dedi.

SİİRT BAŞI ÇEKİYOR

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır oldu.

Bakan Koca, “Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun.” diyerek aşı olmayanları uyardı.