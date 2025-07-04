İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davasında yine karar çıkmadı

İş insanı İnan Kıraç'ın davası sürüyor.

Kıraç, 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya ile evlendi ancak kızı İpek Kıraç, bu evliliğe karşı çıktı.

Evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraç, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde evliliğin iptali için başvurdu.

NÖROLOJİK TESTLERDEN GEÇİRİLDİ

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, İnan Kıraç'ın 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

26 Şubat günü Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda bir dizi nörolojik testten geçirildi.

VASİ ATANDI

Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetini kaldırarak avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i vasi olarak atadı.

Ayrıca mahkeme, İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

DAVA ERTELENDİ

Dava bugün, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Gizlilik kararı sebebiyle basına kapalı olarak görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanıklar dinlendi.

Davanın duruşması 18 Temmuz’a ertelendi.