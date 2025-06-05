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DHA

Kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ankara'da cezaevlerinde tahliyeler başladı.

Tahliyelerle birlikte Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu önünde hareketlilik yaşandı.

CEZAEVİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Serbest bırakılacak yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren cezaevi önünde toplandı.

Kanun kapsamında cezasının bitmesine 75 gün kala, yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin, "Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının, herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun" dedi.

Oğlunun cezasının tamamlanmasına 3 ay kala tahliye olması üzerine konuşan mahkum yakını Şener Dinler ise bayramı beraber geçireceği için mutlu olduğunu söyledi.

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