İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Yasalaşan teklife göre noterlerin sıfat ve görevlerinin gereklerinin uymayan hal ve hareketlerini tespit edilmesi halinde durumun niteliğine göre ceza verilmesi öngörülüyor.

Eylemin niteliğine göre uyarma, kınama, para cezası, geçici olarak işten çıkarma ve meslekten çıkarma olarak sıralanıyor.

SUÇA TEŞEBBÜS

Suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet yerine 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilirken bu süre 14 yıldan 21 yıla kadar, müebbet yerine 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören hükümdeki süre ise 10 yıldan 18 yıla kadar şeklinde düzenleniyor.

KASTEN YARALAMA

Kasten yaralama suçlusu 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar ceza alacak.

Kasten adam yaralama mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma ve gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa verilecek hapis cezasının alt sınırı 3 yıldan 4 yıla, kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması sonucu kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre uygulanacak hapis cezasının alt sınırı ise 5 yıldan 6 yıla çıkarılıyor.

Kasten yaralama fiili mağdurun iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine ve gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olması halinde verilecek hapis cezasının alt sınırı 5 yıldan 6 yıla, fiilin vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması sonucu kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre verilecek hapis cezasının alt sınırı ise 8 yıldan 9 yıla yükseltiliyor.

TEHDİT

Tehdit cezaları 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olacak.

Kadına karşı işlenmesi halinde 9 aydan az olamaz.

Tehdidin silahla, suç örgütü veya benzeri olması durumunda hapis cezasının üst sınırı 5 yıldan 7 yıla çıkarılıyor.

KOŞULLU SALIVERME

Hükümlünün koşullu salıvermeden yararlanabilmesi için 5 günden az olmamak üzere koşullu salıverme tarihine kadar infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az onda birini infaz kurumunda geçirmesi gerekecek.

KONUTTA İNFAZ

Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler için 1 yıl olarak uygulanan konutta infaz sınırı 3 yıla, 70 yaşını bitirenler için 2 yıl olarak uygulanan süre 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş olan kişiler için uygulanan 4 yıllık süre ise 5 yıla yükseltilecek.

Ayrıca 80 yaşını bitirmiş kişilerin cezalarının 6 yılını konutlarında infaz edebilmesi de mevzuata girecek.

Ağırlaştırışmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç olmak üzere hükümlülerden ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasını konutunda çekebileceğine infaz hakimi tarafından karar verilecek.

İŞ SÖZLEŞMELERİ

İş sözleşmeleri, işçinin mutad iş yeri hukukunun emredici hükümleri uyarınca sahip olacağı asgari koruma saklı kalmak üzere tarafların sözleşmeyle belirledikleri hukuka tabi olacak.

8 MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılmasını öngören teklifin 12. maddesi metinden çıkarıldı.

Trafikte yol kesme suçu kapsamında ceza artırımını öngören 13. madde ile 15. madde, maddenin uygulamada sebep olacağı olumsuz durumların ortadan kaldırılması amacıyla tekliften çıkarıldı.

Çocuk hükümlülerin cezalarının infazına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması akabinde çocuk eğitim evlerine gönderilmesini düzenleyen 16. madde yeniden değerlendirilmek üzere metinden çıkarıldı.

Çocuk hükümlülerin infazına önce çocuk kapalı ceza infaz kurumunda başlanmasını, ardından çocuk eğitim evlerine gönderilmesini düzenleyen 17. madde de tekliften çıkarıldı.

İnternet ortamında yapılan paylaşımlara ilişkin düzenlemeler ve mahkeme kararı olmaksızın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi yetkisini öngören 23, 24 ve 25. maddeler de verilen önergeyle teklif metninden çıkarıldı.