İngiliz yetkililer: Korona insanların çıkarttığı gazlardan bulaşabilir

İngiltere'de hükümet yetkilileri, başka ülkelerde koronavirüsün insanların çıkardığı gazlar aracılığıyla bulaşabileceğine dair bir iddia ortaya attı. Yetkililer, bilimsel kanıtları incelemeye başladı.

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre şimdiye kadar yarasa ve laboratuvardan yayıldığı belirtilen virüsün, insanların çıkardığı gazlar aracılığı ile bulaşabileceği öne sürüldü.

İddiaların sahibi İngiliz yetkililer…

BİLİMSEL KANITLAR İNCELENİYOR

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine konuşan İngiliz hükümet yetkilileri, Avustralya'daki bir [tuvalet] hücresinden iki kişi arasında genomik bağlantılı bir izleme bağlantısının kanıtı da dahil olmak üzere, pek çok ülkede koronavirüsün insanların çıkardığı gazlardan da bulaşabileceğine dair 'güvenilir görünen bilgiler' edindiklerini söyledi.

Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, konuya ilişkin bir bilgi sahibi olmadıklarını dile getirirken, hükümetin tüm bilimsel kanıtları incelemeye almaya devam ettiğini kaydetti.

‘İÇ ÇAMAŞIRI ETKİLİ BİR KORUNMA YÖNTEMİ’

Hindistan'daki bir üniversitenin Eylül 2020'de yaptığı araştırma, insanların çıkardığı gazın, bakterilerin yayılmasını mümkün kılabilecek mikro partikülleri taşıma eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştu.

Alıntılanan bir Çin kaynaklı araştırmada ise iç çamaşırının hastalıkların insan gazıyla yayılmasını önlemekte etkili bir korunma yöntemi olduğu belirtilmişti.