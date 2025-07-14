İngiltere'ye giden genç kız, helal yemek bulamadığı için ağladı

İngiltere'ye giden bir Türk gencinin helal gıda hassasiyeti, sosyal medyada gündem oldu...

Yurt dışında yaşayan Müslümanlar için helal gıdaya ulaşmak zaman zaman büyük bir zorluk haline gelebiliyor.

Sosyal medya fenomeni olan genç kız da İngiltere ziyareti sırasında bu zorluğu bizzat tecrübe etti.

HELAL YEMEK BULAMADIĞI İÇİN AĞLADI

Genç kız, yemek yerken kaydettiği videoda helal yemek bulmakta ne denli zorlandığını anlattı.

Çoğu zaman aç kaldığını ifade eden genç, gözyaşlarına hakim olamadı.

"HER ŞEY HARAM"

Genç kız yaşadığı zorluğu, “Gerçekten her şey haram. Hep aç kalıyorum. Bulduğumda bir yemeği ikiye bölüp sabah ve akşam yiyorum.” sözleriyle anlattı.

Video kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve genç fenomene destek mesajları yağdı.

"AĞLAMAM KOMİK OLDU"

Destek mesajlarının ardından helal gıdaya erişebileceği işletmeleri öğrendiğini belirten genç kız, açıklama videosunda ise şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten komik olmuş ağlamam ama o anda üst üste çok şey geldi. Yardım etmeye çalışan herkese teşekkür ederim. Artık helal satışı olan bazı yerleri ve uygulamaları öğrendim. Kendi yaşadığım yerde Türk marketi yok ama arkadaşlarım yardımcı oldu. Yine de burada yalnız olmak, en sevdiğim yemeği bile yiyememek beni çok zorladı.”