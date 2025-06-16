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Haber Merkezi

Başıboş sokak köpeği sorunu bitmiyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde Meclis'ten çıkan yasaya rağmen toplanmayan başıboş köpekler, tehlike saçıyor.

Bugüne kadar ölüm ve yaralanmalara neden olan başıboş köpekler, Bodrum'da da bir hayli fazla.

İPEK AÇAR'IN KORKU DOLU ANLARI

Sanatçı İpek Açar, Bodrum’da oğluyla gezdiği sırada başıboş köpeklerden korktukları anları paylaştı.

Köpeklerin saldırısından kıl payı kurtulan Açar, korktuğunu belirtti ve köpeklerin uzaklaştırılmasını istedi.

Açar, paylaşımında şöyle dedi:

"BÜYÜK BİR KORKU YAŞADIK"

Bugün sabah gezimizde büyük bir korku yaşadık. Genelde burada sokak köpekleri çok büyük. Sürü halinde olmadıklarında sorun yok.

"SALDIRIYA UĞRAMIŞTIK"