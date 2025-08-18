İpek Kıraç, babası İnan Kıraç ile barıştığını duyurdu

İpek Kıraç ile babası İnan Kıraç arasında süren soğuk rüzgarlar, sona erdi.

Suna Kıraç'ın ölümünden sonra başlayan miras kavgası, İnan Kıraç'ın evlenmesiyle pik yapmıştı.

Akabinde de İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi.

87 yaşındaki Kıraç, uzun süredir tanıdığı 75 yaşındaki Emine Alangoya ile gözlerden uzak bir şekilde Büyükçekmece Evlendirme Dairesi'nde nikah yaptı.

İpek Kıraç ise bu evliliğinin iptalini talep etti.

Bunun akabinde de İnan Kıraç'a vasi atandı ve evlilik iptal edildi.

BABA-KIZ ARASINDA YENİ GELİŞME

İpek Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küslüğün bittiğini ve aralarındaki sorunların geride kaldığını açıkladı.

İpek Kıraç'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı. 'İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor'…birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam’ın hayali ile….



Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadik…..



'Seni çok seviyorum, seni çok özledim!' diyebildim hıçkıra hıçkıra…. Sitemliydi. 'Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?' dedi.



“Aramıza girdiler” diyebildim sadece. O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, akşamdan sabaha kadar bile ne çok özlediğimizi, beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz…



Evet ben babama kavuştum. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik.

"BABAMI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Önemli olan ben babama kavuştum…



Evet devam eden bir sürü dava var ve durum çok karışık, ama ben bu güzel hatıraları biriktirebildiğim, Babamın bana tekrar 'biricik yavrum' demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim icin çok ama çok şanslıyım. Hayat çok garip…



Neler yaşandı, neler hissedildi ve şimdi nereye geldik… Emin olduğum tek birşey var… Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim…"

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ

Başvurudan mahkemeye kadar olan süreçte birçok gelişme yaşanmıştı.

KIRAÇ NÖROLOJİK TESTLERDEN GEÇİRİLDİ

Mahkeme, İnan Kıraç'ın 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermiş, 26 Şubat günü Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda bir dizi nörolojik testten geçirilmişti.

VASİ ATANDI

Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetini kaldırarak avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i vasi olarak atamıştı.

Ayrıca mahkeme, İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar vermişti.