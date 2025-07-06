Irak'ın kuzeyinde şehit olan 5 askerin kimlikleri belli oldu

Türkiye, şehitlerinin acısını yaşıyor.
Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını aramak üzere, bölgedeki terörden temizlenmiş 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama çalışması başlatıldı.
Yapılan arama-tarama faaliyeti sırasından 19 asker metan gazına maruz kaldı.
Fenalaşan askerler hastaneye kaldırılırken, 5 askerimiz metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düştü.
ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı, acı haberin ardından şehitlerimizin kimliğini de duyurdu.
- İsth. Ütğm. EGE AKAR
- Müht. Asb. Kd. Çvş. ABDURRAHMAN AKDOĞAN
-P.Söz. Er ÖZKAN ÖZKANLI
-P.Söz. Er MAHSUN YEŞİLDEMİR
-P.Söz. Er AHMET KUŞAK