İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail açıklaması

AA

Orta Doğu'da şiddetli çatışmalar giderek artıyor..

İsrail'in İran'a saldırıları üzerine başlayan misillemeler 4. gününde şiddetlendi..

Konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan bir açıklama geldi..

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

"SAVAŞI TIRMANDIRMAK İSTEMİYORUZ ANCAK İSRAİL'E KARŞILIK VERECEĞİZ"

Savaşı kendilerinin başlatmadıklarını ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini Erdoğan’a bildirdiğini söyleyen Pezeşkiyan, “Savaşı tırmandırmak istemiyoruz ancak İran’a her türlü saldırganlığa pişman edici karşılık vereceğiz." dedi.

İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.