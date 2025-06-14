Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgedeki gerginlik hava trafiğini de etkiledi. İran hava sahasının uçuşlara kapatılması üzerine, Türkiye'deki İranlı vatandaşlar ve turistler dönüş için kara yoluna yöneldi. Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda karşılıklı geçişler sürerken, İstanbul gibi büyük şehirlerde de İran’a gitmek isteyenlerin otogarlarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

UÇUŞLAR İPTAL, YOLCULAR SINIRA AKIN EDİYOR

İstanbul'da yaşayan bir İranlı, “Tahran’a gitmiştim, dönüş uçuşum pazar günüydü ancak iptal edildi. Van’a kara yoluyla geldim, arkadaşlarım da aynı durumda. Biletler günlerce dolu, biz de mecburen otobüsle İstanbul’a dönüyoruz. Herkes tedirgin, savaşın etkisi büyük” dedi.

"DURUM KÖTÜ AMA KORKMUYORUZ"

Almanya’ya gitmek için Kapıköy’e gelen bir İranlı ise “İran’da hava sahası kapalı olduğu için buradayım. Uçak bulabilirsem Almanya’ya geçeceğim. İran’da her yer karıştı ama halkımız korkusuz” diye konuştu.

KAÇIŞ DEĞİL, ZORUNLU GEÇİŞ

Kapıköy Gümrük Kapısı yetkilisi Faruk Platin, sınırdaki durumu şöyle değerlendirdi: “Savaş hepimizi etkiledi. Yolcu sayısı azaldı, ama gelenler turistik amaçla giriş yapıyor. Bu bir kaçış değil.”

OTOGARLARDA İRAN YOĞUNLUĞU

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da tablo farklı değil. Uçuş iptalleri nedeniyle İran’a gitmek isteyenler terminale akın etti. Otobüs firmaları yoğun talebi karşılayabilmek için ek seferler düzenliyor.

"UÇAKLAR UÇMAYINCA OTOBÜSLERE BİNDİK"

İran’a dönmek için terminalde bekleyen Veli Vermeziyer, “İstanbul’a oto yedek parça almak için gelmiştim. Uçakla dönecektim ama savaş nedeniyle seferler iptal oldu. Şimdi otobüsle gitmek zorundayım” dedi.

OTOBÜSLER TAM KAPASİTEDE

Otobüs şoförü Mehmetcan Adlık, “Bayram sonrası araçlar boştu, şimdi hepsi dolu. Dördüncü seferi çıkarıyoruz, araçlarımızda genelde İranlı yolcular var” dedi.

Bir firma yetkilisi ise “Bugün sadece Van’a ulaşmak için dört sefer düzenledik. Oradan İran’a geçiyorlar. Talep çok yoğun” açıklamasında bulundu.

Bölgedeki gelişmeler hem Türkiye’deki İran vatandaşlarını hem de İran’dan gelen turistleri kara yoluna yönlendirmiş durumda. Havayolu kapanınca çare sınır kapılarında ve otobüs terminallerinde aranıyor.