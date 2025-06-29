İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gazeteci İrfan Değirmenci ile ilgili yeni gelişme...

Değirmenci, dün İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Değirmenci, etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Konuşmasının ardından partililerden PM Üyesi İrfan Değirmenci, İstanbul İl Yöneticisi Ali Çoban, Öğrenci Büro ve Parti Meclisi üyesi Ilgaz Özer'in de aralarında bulunduğu en az 42 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında 77 günlük tutukluluğunun ardından iki gün önce tahliye edilen “Basel” lakaplı sosyal medya fenomeni Bekir Aslan da bulunuyor.

SERBEST KALDI

İrfan Değirmenci, adli kontrol ile serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Değirmenci, geçtiğimiz dakikalarda serbest kaldı.