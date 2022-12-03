İş isteyene kapı açılıyor! Almanya Şans Kart nedir, ne işe yarar, nasıl başvurulur?

İş isteyene kapı açılıyor! Almanya Şans Kart nedir, ne işe yarar, nasıl başvurulur?

İşçi açığını dolduramayan Almanya, "Şans Kart" başvurularını duyurdu. Almanya'ya gitmek isteyenlerin araştırdığı Şans Kart nedir, ne işe yarar? Şans Kart başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Almanya, çalışacak personel arıyor...

7 milyon işçi açığının bulunduğu tahmin edilen Almanya, AB dışı ülkelerden ve özellikle Türkiye'den alacağı işçiler için kolaylık da sağlayacak.

"Şans Kartı" ile Almanya'ya gitmek isteyen adaylar ise arama motorlarında "Almanya Şans Kart nedir, Almanya Şans Kart başvurusu ve şartları" hakkında aramalar yapıyor.

"Şans Kartı" ile ülkeye gidecek adaylarda diploma şartı aranmadığı da ifade edildi.

Peki Almanya Şans Kart nedir, şartları neler? Almanya Şans Kart başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Almanya Şart Kart nedir, ne işe yarar?

İşçi açığını dolduramayan Almanya, yabancı ülkelerden çalışmak için gelmek isteyenlere "Şans Kart" adı altında kolaylık sağlayacak.

Alman hükümetinin 2023 Ocak sonunda yürürlüğe koyması beklenilen Şans Kart ile meslek sahipleri iş bulabilecek.

Şans Kart sayesinde belirlenen işi yapma potansiyeli olanlar, elinde ustalık diploması olanlar, kalfalık belgesi olanlar bile "İş aramak için Şans Kartı" ile Almanya'ya gelebilecek.

Özellikle Türkiye'den büyük rağbet gören Almanya'ya hizmet sektörü, oteller, lojistik firmaları, paket servisler, garsonlar, restoranlar, inşaat sektörü için işçi gidebilecek.

Almanya Şans Kart başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye’deki Almanya Başkonsolosluğuna başvurup ‘İş aramak amacıyla’ Almanya’ya gidebilecek. Bu kişilere bir şans kartı verilecek ve puanlama sistemi yapılacak.

Almanya Şans Kart başvuru şartları

Şans Kart'a başvurabilmek için şartlar;