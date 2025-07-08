İŞKUR listeyi açıkladı: En çok aranan meslekler

Türkiye'de istihdam rekor seviyelere yükseldi.

İşsizlik rakamları tek haneli seyretmeye devam ediyor.

Üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefi olan ekonomide işçi arayan firmalar gün geçtikçe artıyor.

Türkiye İş Kurumu da önemli verileri duyurdu.

HAZİRANDA 122 BİN 271 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 759 bin 945 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

EN ÇOK TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI ARANIYOR

Ocak-Haziran 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "İmalat" alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Turim ve Otelcilik Elemanı", "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde yapıldı.

208 BİN 139 İŞÇİ ARAYAN FİRMA VAR

Haziran ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 208 bin 139 oldu.

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyon 195 bin 954 açık iş alındı.

Açık işlerin neredeyse tamamı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oldu.

En çok açık iş "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve reyon görevlisi" mesleklerinde oluştu.